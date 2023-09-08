Стала известна карельская победительница конкурса «Лучший лыжный тренер года»

Подвели итоги предыдущего зимнего сезона.

Ирина Миронова победила в конкурсе «Лучший лыжный тренер года», сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия» 10 сентября.



Подвели итоги конкурса «Лучший лыжный тренер года», организованного компаниями РУСАЛ и Эн+ в рамках проекта «На лыжи!».



Как отметили в источнике, в сезоне 2023-2024 традиционный конкурс для определения лучших детско-юношеских тренеров по лыжным гонкам прошел в 25 регионах России.



Цель конкурса — определение лучших тренеров по результатам работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями.



По решению экспертного совета во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе победителем от Карелии признали Ирина Миронову — тренера-преподавателя республиканской спортшколы олимпийского резерва.



Воспитанницы Ирины Анатольевны добились высоких спортивных результатов в прошедшем зимнем сезоне: Дарья Бортник вошла в резервный состав сборной команды России по лыжным гонкам среди девушек 17-18 лет, а Анна Корякова дважды одержала победу на Первенстве России среди девушек 15-16 лет.