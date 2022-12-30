Стало известно, как будут работать поликлиники Карелии в новогодние праздники

Минздрав Карелии опубликовал расписание работы поликлиник республики в ближайшие дни.

Минздрав Республики Карелия опубликовал расписание работы поликлиник по всей республике. Всего в республике на ближайшей неделе будет три дня с обычным рабочим режимом.

Поликлиники районов республики и Костомукши будут работать следующим образом:

31 декабря, 2, 4, 7 января — по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9 до 16 часов;

1, 8 января — по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому;

3, 5, 6 января — по обычному режиму рабочего дня.

Расписание поликлиник Петрозаводска будет немного отличаться:

31 декабря, 2, 4, 7, 8 января — по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому с 8 до 16 часов и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9 до 13 часов, работой рентген-кабинетов и клинических лабораторий, «красных зон» в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации — с 10 до 15 часов.

3, 5, 6 января — по обычному режиму рабочего дня.