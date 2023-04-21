Стало известно, как пройдет День физкультурника 12 августа в Петрозаводске

Спортивные и физкультурные мероприятия начнутся рано утром и закончатся поздним вечером, рассказали в соцсети в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».
День физкультурника стартует на набережной Онежского озера.
«Километр здоровья», спринт на лыжероллерах, открытые мастер-классы, презентации спортивных федераций и спортшкол — каждый сможет найти событие по душе, сообщили организаторы.
Вечерняя программа начнется в 19.00 на республиканском спорткомплексе «Курган».
Там впервые пройдет «Ночь физкультурника». В программе — соревнования по силовым видам спорта: гиревой спорт, армрестлинг, кроссфит, забеги на 7 и 14 километров, а также ночная эстафета по спортивному ориентированию «Летяга».
Кроме того, участников спортивного события ждет спринт в гору на 200 метров на выбывание.
Организаторы предлагают зарегистрироваться на «Ночь физкультурника» по ссылке: https://orgeo.ru/event/29408, на эстафету по спортивному ориентированию: http://fso.karelia.ru/.
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