Стало известно, какое количество техники вышло на уборку Петрозаводска

Столицу Карелии после мощного снегопада чистят круглосуточно.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, подрядчики, занимающиеся содержанием улиц, после прошедшего снегопада работают в усиленном режиме. Так, ООО «Кондопожское ДРСУ» вывело на улицы города около 30 единиц техники — комбинированные дорожные машины, трактора, погрузчики, автогрейдеры. На уборке задействованы полсотни рабочих, снег вывозится круглосуточно.

Наиболее интенсивно работа идет ночью, когда меньше машин и пешеходов, но и днем уборка не прекращается. Основной вывоз снега организован в центре Петрозаводска.

В парках, скверах и на других общественных территориях уборкой занимается ООО «Городской комбинат благоустройства». В работе задействованы трактора и погрузчик, скоро к ним присоединится специализированный мини-погрузчик, приобретенный предприятием к этой зиме и оснащённый щеткой, шнекоротором и ковшом. Кроме того, вручную снег убирают 60 сотрудников комбината.