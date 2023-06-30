Стало известно, кому с 1 июля повысили пенсию

Трем категориям пенсионеров повысили выплаты в середине лета.

В России с 1 июля не запланировано масштабное повышение пенсий, но есть три категории пенсионеров, чьи выплаты изменятся в большую сторону, напомнила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Первая категория — пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Согласно закону в беззаявительном порядке им будут начислять ежемесячную доплату в размере 7,5 тысячи рублей.

Вторая категория — пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Поскольку в период трудовой деятельности индексация для них не проводилась, после прекращения трудовой деятельности им вернут всю предыдущую индексацию выплат.

Также в июле будет пересчитана пенсия у тех получателей, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Во всех этих ситуациях для увеличения пенсионных выплат дополнительных заявлений писать не нужно: все данные по пенсионерам уже содержатся в Социальном фонде. Поэтому если происходят какие-то изменения у пенсионера, они все отражаются в базе данных и выплаты меняются автоматически.