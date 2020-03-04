Стало известно, кто должен ликвидировать отверстия в асфальте, из-за которых "чуть не убилась" экс-чиновница мэрии Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска рассказала, кто должен заделывать отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов.

Так, 3 марта начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен, покинувшая свое кресло после скандала из-за поста в соцсети про мразей, сделала новую публикацию, адресованную теперь уже бывшему работодателю – администрации Петрозаводска.

В своем новом посте Анна сообщила, что чуть "не убилась, когда в вечерней темноте плохо освещаемых улиц" попала каблуком "в дырку", оставшуюся на дороге после снятия проб качества асфальта.

Экс-чиновница поинтересовалась: кто стал бы оплачивать ее переломы, пластику лица и операции по имплантации зубов, если бы с вестибулярным аппаратом у нее всё обстояло так себе?

"Неужто город? Ой, нет. Они же не сэкономили на асфальте - он оказался годным, пришлось платить подрядчику", - ответила сама себе Лесонен.

Сегодня на сайте администрации Петрозаводска появилась информация, что "отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов, в обязательном порядке оперативно заделываются подрядчиком. Отверстия, которые образуются в асфальтовом покрытии при проведении иных контрольных мероприятий позднее, после выявления заделывает компания, с которой заключен контракт на обслуживание улично-дорожной сети".

Напомним, состоялся аукцион по выбору подрядчика на ремонт городских магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Победителем признано ЗАО "АБЗ-Дорстрой", выполнявшее эти работы в 2019 году.

До 15 сентября 2020-го предприятию предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составит 468 млн рублей.

Также в этом году будет вновь заключен контракт для независимой оценки качества выполненных работ.

Специализированная организация проведет необходимые лабораторные анализы уложенного дорожного покрытия.