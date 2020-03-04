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Стало известно, кто должен ликвидировать отверстия в асфальте, из-за которых "чуть не убилась" экс-чиновница мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
11:24, 05 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Мэрия Петрозаводска рассказала, кто должен заделывать отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов.

Так, 3 марта начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен, покинувшая свое кресло после скандала из-за поста в соцсети про мразей, сделала новую публикацию, адресованную теперь уже бывшему работодателю – администрации Петрозаводска.

В своем новом посте Анна сообщила, что чуть "не убилась, когда в вечерней темноте плохо освещаемых улиц" попала каблуком "в дырку", оставшуюся на дороге после снятия проб качества асфальта.

Экс-чиновница поинтересовалась: кто стал бы оплачивать ее переломы, пластику лица и операции по имплантации зубов, если бы с вестибулярным аппаратом у нее всё обстояло так себе?

"Неужто город? Ой, нет. Они же не сэкономили на асфальте - он оказался годным, пришлось платить подрядчику", - ответила сама себе Лесонен.

Сегодня на сайте администрации Петрозаводска появилась информация, что "отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов, в обязательном порядке оперативно заделываются подрядчиком. Отверстия, которые образуются в асфальтовом покрытии при проведении иных контрольных мероприятий позднее, после выявления заделывает компания, с которой заключен контракт на обслуживание улично-дорожной сети".

Напомним, состоялся аукцион по выбору подрядчика на ремонт городских магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Победителем признано ЗАО "АБЗ-Дорстрой", выполнявшее эти работы в 2019 году.

До 15 сентября 2020-го предприятию предстоит привести в нормативное состояние одиннадцать улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составит 468 млн рублей.

Также в этом году будет вновь заключен контракт для независимой оценки качества выполненных работ.

Специализированная организация проведет необходимые лабораторные анализы уложенного дорожного покрытия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сигизмунд Сигизмундович
2020-03-05 12:23:07
а через год - это "оперативно"? или если само "зарастет", то это тоже подходит под определение "оперативно"? не претендую на лавры умника, но оперативно - это же синоним "быстро"!?! т.е."почти сразу" после того, как сделали "дырку"....хотя, если использовать понятие время в рамках теории "большого взрыва Вселенной"....
David
2020-03-05 12:14:40
Тоже интересовал тоже вопрос. Какого черты эти отверстия оставляют, в том числе и на дорогах. Спровоцировать разрушение асфальта с чтобы снова сменить?
новый
2020-03-05 11:55:15
Диджейшу в игнор. Пусть сама заделывает
zanoza
2020-03-05 11:46:24
"отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов, в обязательном порядке оперативно заделываются подрядчиком. Отверстия, которые образуются в асфальтовом покрытии при проведении иных контрольных мероприятий позднее, после выявления заделывает компания, с которой заключен контракт на обслуживание улично-дорожной сети".
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ДО СИХ ПОР ЭТИ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАДЕЛАНЫ??? ЛЮДЯМ НЕ ОТПИСКИ НУЖНЫ, А РЕАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЗАДЕЛКЕ ОТВЕРСТИЙ В АСФАЛЬТЕ!!! СКОЛЬКО МОЖНО БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ???
Саныч
2020-03-05 12:07:27
zanoza, ТАК ИХ!!! СТРАНА ПОГРЯЗЛА В ДЫРКАХ В АСФАЛЬТЕ!!! ДОКОЛЕ??
Неравнодушный
2020-03-05 11:45:50
Чудны дела твои, Господи! Как-то незаметно все читатели превратились в латентных подписчиков Анны.
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