Стало известно, куда трудоустроился экс-глава Минприроды Карелии

Бывший министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович оставил своё кресло в карельском правительстве в апреле.
Долгое время в Карелии не знали, куда исчез высокопоставленный чиновник. В околоправительственных кругах говорили, что он уехал в Москву.
Где сегодня работает Карпилович, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».
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