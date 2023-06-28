Стало известно, куда трудоустроился экс-глава Минприроды Карелии

Бывший министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович оставил своё кресло в карельском правительстве в апреле.

Долгое время в Карелии не знали, куда исчез высокопоставленный чиновник. В околоправительственных кругах говорили, что он уехал в Москву.

Где сегодня работает Карпилович, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».