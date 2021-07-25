Чем запомнился новый глава Северо-Западного департамента Рослесхоза в Карелии

Бывший министр из правительства Андрея Нелидова стал одним из первых «варягов», которые отвечали за распоряжение природными ресурсами республики.

Имя Сергея Штрахова, назначенного исполняющим обязанности руководителя Северо-Западного департамента лесного хозяйства, в Карелии еще не успели забыть. Один из первых «варягов» в команде бывшего губернатора Андрея Нелидова занимал пост министра лесного комплекса, а затем – природопользования и экологии республики с 2010 по 2012 год. С тех пор за распоряжение природными ресурсами в Карелии отвечали только министры «со стороны» – Александр Худилайнен «привез» с собой из Ленинградской области Виктора Чикалюка, а действующий губернатор Артур Парфенчиков пригласил экс-министра Алексея Щепина из Бурятии, и даже новый глава карельской Минприроды Андрей Карпилович вернулся в республику из Санкт-Петербурга.

Чем запомнился господин Штрахов в Карелии, читайте в статье «Иногда они возвращаются».