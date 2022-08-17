Стало известно неожиданное название родины прежних строителей города в Карелии (ВИДЕО)

При разборе старого здания в Лахденпохье нашли записку, запечатанную в бутылке – послание заканчивается интересной припиской.

В городе Лахденпохья при разборе старого здания на набережной города рабочие обнаружили записку, запечатанную в бутылке из-под водки «Московская». Манускрипт оказался датирован 8 июня 1966 года. Об этом написал паблик «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

Записка была передана в музей при женской общественной организации «Лада». Немногословное послание оканчивается припиской «Из Питера», весьма неожиданной для 1966 года.

Послание решено было оставить в музее в качестве экспоната, как и бутылку из-под водки, которую общественницы также решили найти. Помимо этого, активистки решили найти автора послания, тем более, он сам обозначил место проживания.