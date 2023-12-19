Стало известно, почему частные перевозчики ушли с автовокзала Петрозаводска

Частники называют новый договор, который им предлагает подписать «Карелавтотранс», кабальным.

Напомним, с 18 декабря сразу шесть междугородних маршрутов перестали отправляться с автовокзала столицы Карелии. Причиной стали новые договоры, которые руководство «Карелавтотранса» разослало частным перевозчикам.

Как выяснил «Фактор News», новые договоры представляют из себя «вордовские» документы без подписей и печатей. Перевозчики решили, что это некий макет, в который можно вписать нужные пункты и убрать ненужные. А последних оказалось немало.

Так, согласно договору, «Карелавтотранс» может менять стоимость услуг в одностороннем порядке. Также госпредпрятие может вводить штрафные санкции за нарушения, которые совершил пассажир и плату за обслуживание автовокзалом каждого пассажира, причем в зависимости от дальности его рейса.

«Отдельный негатив у перевозчиков вызвало введение платы за «отстой». То есть автобус, приехавший из района на автовокзал, в ожидании обратного рейса может воспользоваться местом для стоянки, но за 150 рублей в час (первый час бесплатно). Как нас заверили, такого правила отродясь не существовало. За что платить, если предприятие не несет абсолютно никаких расходов, территория огромная?» - пишет «Фактор News».

Подробнее об изгнании частных перевозчиков с автовокзала, недавно открывшегося после реконструкции, читайте здесь.