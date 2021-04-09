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Стало известно, почему российские товары не нужны иностранцам

Новости. Общество
20:40, 09 Апреля 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Коммерсантъ». 

В основанном на опросе предприятий докладе Центробанка говорится, что российские товары не слишком пригодны для экспорта из-за ряда факторов. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36 процентов объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Для экспортеров второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за которой они не выдерживают конкуренции.

Помимо этого, и те, и другие в числе основных проблем называют транспортно-логистические. В результате 90 процентов неэкспортеров не собираются выходить на зарубежные рынки. В свою очередь, только у 35 процентов есть планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года.

Как следует из документа, главным фактором для решения об экспорте остается размер компаний. Среди крупных хоть какие-то поставки за рубеж ведут 71 процент производителей, среди средних — 62 процента, а среди малых — 38 процентов.

Прослеживается четкая зависимость между производительностью предприятия и экспортом — чем выше этот параметр, тем больше продукции идет за рубеж. Более того, производительность выше у компаний, которые имеют постоянные контракты.

Авторы доклада делают вывод, что слабость рубля, которая сделает более дешевой рабочую силу, не позволит качественно увеличить экспорт, однако повысит доходы нынешних экспортеров, в первую очередь самых крупных компаний. Проблема в том, что для качественных изменений нужна модернизация, а она связана с закупкой иностранного оборудования. Потребность в нем испытывают 70 процентов компаний, от импорта сырья и комплектующих зависят 65 процентов.

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