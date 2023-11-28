Стало известно, в каких районах заготовят новогодние ели для жителей Карелии

В преддверии новогодних праздников в Минприроды Карелии объявили аукцион на заготовку елей.

Сотрудники лесничеств подобрали 13 лесных участков для

заготовки новогодних елей в Калевальском, Кондопожском, Муезерском, Прионежском, Питкярантском, Пудожском районах и Суоярвском округе.



Заявки на аукцион принимают до 5 декабря на электронной площадке Сбербанк-АСТ.



Сами торги пройдут 11 декабря. В них могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, отметили в министерстве.



В каждом из 13 лотов описано количество елей для заготовки, высота деревьев и их стоимость.



Более подробная информация размещена на официальном сайте министерства.



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