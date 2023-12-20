Страшные кадры ДТП с бензовозом в Карелии опубликовали очевидцы

Вечером 20 числа в популярном сообществе выложили видео последствий в Беломорском районе республики.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» вечером 20 декабря опубликовали видео последствий ДТП в Беломорском районе республики, на федеральной трассе «Кола».



«ДТП перед Пушным (Карелия), направление на Мурманск», — написал пользатель Maksim Dmitriyevich.



Судя по видеозаписи, на автодороге столкнулись бензовоз и автопоезд.



По предварительной информации Госавтоинспекции республики, сегодня около 18.40 на 763 километре автодороги федерального значения «Кола» в Сегежском районе столкнулись два грузовых автомобиля.



Один из них перевозил мазут. В результате происшествия оба водителя получили травмы, топливо пролилось на дорогу.