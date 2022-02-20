Строителей газопровода в Карелии обяжут сохранить памятники археологии

В зоне будущего строительства газопровода «Волхов-Сегежа-Костомукша» обнаружены памятники археологии, которые должны быть сохранены в процессе земляных работ.

Это следует из заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

«В непосредственной близости от границы трассы газопровода на участке 303-364 км в Кондопожском и Пряжинском районах Карелии располагаются такие группы археологических памятников как Углежогные кучи Тивдия, Стоянки Кумса, Смолокуренная куча Табойпорог I и ряд других древностей, которые также обеспечиваются необходимыми мерами защиты в охранной зоне объектов культурного наследия», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

При строительстве газопровода планируется строительство воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, а также линий волоконно-оптической связи, узлов приема и запуска средств очистки и диагностики (СОД) трубопровода, подъездных дорог и других сооружений и коммуникаций.

На первом этапе планируется прокладка подземной трассы газопровода общей протяженностью около 239 км, которая пройдет в Ленинградской области и в Карелии через Пряжинский и Прионежский районы. Второй этап строительства предполагает прокладку трассы подземного газопровода общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах Карелии.