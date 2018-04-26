Строительная компания в Петрозаводске просит признать бизнесмена Дмитрия Макеева банкротом

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о банкротстве известного бизнесмена, экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева.

Согласно материалам дела, заявление в суд направила строительная компания "ПГИнвест", учредителем которой является другой известный бизнесмен Андрей Свидский. Он руководит несколькими фирмами, связанными со строительной компанией "Сана".

На какую сумму предъявлены финансовые требования, читайте в материален деловой интернет-газеты "Вести Карелии".