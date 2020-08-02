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Строительная компания "Век" – "Элита строительного комплекса России"

Новости. Экономика
10:55, 03 Августа 2020
фото: © "Век"
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В преддверии профессионального праздника Дня строителя объявлены результаты XXIV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2019 год.

АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век" второй год подряд вошла в число победителей Всероссийского  конкурса и награждена почетным  дипломом "Элита строительного комплекса России". 

В конкурсе приняли участие крупнейшие по объёмам производства строительные организации, работающие в секторах жилищного, промышленного, транспортного строительства, производства строительных материалов, проектирования объектов. Среди строительных компаний лауретами стали 70 предприятий. Дипломом "Элита строительного комплекса России" отмечены всего 19 организаций  со всей страны.

Организаторами  конкурса выступили – Российский Союз строителей, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

"Победа компаний – итог работы коллективов, нацеленных на успех, использования современных технологий, материалов, методов организации производства, знания законодательства, нормативно-правовой базы, используемых в Российской Федерации, взаимодействия с общественными организациями, в том числе с Российским Союзом строителей", – отмечает Дирекция Российского Союза строителей.

Мы гордимся заслуженной наградой. Все проекты компании "Век" реализуются для людей, чтобы наши клиенты долгие годы жили в комфорте, безопасности и красоте.

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