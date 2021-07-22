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Студенческие строительные отряды. Продолжение традиции

Новости. Общество
18:30, 29 Июля 2021
фото: © ПТГХ / Александр Гойкин

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История студенческих строительных отрядов (ССО) уходит своими корнями в 60-е годы прошлого века, когда это движение в Советском Союзе получило бурное развитие.

Не оставался в стороне и Петрозаводский строительный техникум, в котором были созданы десятки студенческих строительных отрядов: Авангард, Руна, Ювентас, Зодчий, Сатумаа и другие.

Ресурсы техникума были востребованы для подготовки бойцов студенческих строительных отрядов по рабочим профессиям. Здесь учились премудростям штукатурных, малярных, плотницких работ студенты Петрозаводского государственного университета, других учебных заведений республики до их отъезда в строительные отряды.

Петрозаводский техникум городского хозяйства продолжает традиции подготовки бойцов для студенческих строительных отрядов. И в этом году по заявке Карельского регионального отделения молодежной Общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» двенадцать юношей и двенадцать девушек обучились профессиям «Штукатур», «Маляр», «Бетонщик».

Под руководством опытных мастеров студенты освоили теоретические основы рабочих профессий и прошли учебную практику в мастерских техникума. Очень повезло с производственной практикой. Штукатуры-маляры приняли участие в ремонтных работах по созданию в Петрозаводске коворкингового пространства «СreatePtz», организованного Фондом территориального развития «Карьяла» (Карелия). А бетонщики готовили площадку к проведению Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший печник».

Квалификационный экзамен состоялся непосредственно на рабочей площадке. Экзаменационная комиссия оценила качество выполненной работы и приняла решение о возможности присвоения курсантам квалификации по заявленным профессиям.

Следует напомнить, что в 2021 году прием на обучение в техникум осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета Республики Карелия и на договорной основе.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение можно узнать по ссылке https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/

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