Суд ограничил свободу жителю Карелии с поддельными водительскими правами

В Медвежьегорском районе местный житель ездил за рулем, используя поддельное водительское удостоверение.

Как сообщается на сайте Медвежьегорского районного суда, мужчина, заведомо зная о том, что имеющееся у него ранее приобретенное у неустановленного лица водительское удостоверение является поддельным, предъявил его инспектору ГИБДД.

После изъятия документа эксперты установили, что права поддельные. Водитель не стал этого отрицать.

В результате его осудили, приговорив к 3 месяцам ограничения свободы. Теперь по закону осужденному в течение 3 месяцев нельзя выезжать за пределы района и нельзя менять место жительства без согласия полиции.