Суд ограничил свободу жителю Карелии с поддельными водительскими правами

В Медвежьегорском районе местный житель ездил за рулем, используя поддельное водительское удостоверение.
Как сообщается на сайте Медвежьегорского районного суда, мужчина, заведомо зная о том, что имеющееся у него ранее приобретенное у неустановленного лица водительское удостоверение является поддельным, предъявил его инспектору ГИБДД.
После изъятия документа эксперты установили, что права поддельные. Водитель не стал этого отрицать.
В результате его осудили, приговорив к 3 месяцам ограничения свободы. Теперь по закону осужденному в течение 3 месяцев нельзя выезжать за пределы района и нельзя менять место жительства без согласия полиции.
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