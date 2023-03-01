Суд в Карелии конфисковал у браконьера снегоход, но вернул сани

Беломорский районный суд Республики Карелия пересмотрел решение мирового суда о конфискации имущества гражданина, признанного виновным в браконьерстве.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Мировой суд назначил виновному штраф в размере 15 тыс. рублей и постановил конфисковать изъятые вещественные доказательства — снегоход, сани и волокуши, которые использовались во время охоты.

Адвокат обжаловал это решение и районный суд постановил вернуть сани и волокуши законному владельцу.