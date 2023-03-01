Суд в Карелии конфисковал у браконьера снегоход, но вернул сани

Беломорский районный суд Республики Карелия пересмотрел решение мирового суда о конфискации имущества гражданина, признанного виновным в браконьерстве.
Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.
Мировой суд назначил виновному штраф в размере 15 тыс. рублей и постановил конфисковать изъятые вещественные доказательства — снегоход, сани и волокуши, которые использовались во время охоты.
Адвокат обжаловал это решение и районный суд постановил вернуть сани и волокуши законному владельцу.
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