Судоходный канал на Ладоге сдают в аренду

Канал в заливе Ниэмелянсалми сдают в аренду почти за два миллиона рублей в год.

В Минимущества республики объявили электронные торги на право коммерческой аренды на судоходный канал, расположенный в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера.



Аукцион в электронной форме состоится 27 декабря.



Судоходный канал площадью 10 668 квадратных метров расположен в Сортавальском районе, в поселке Ниэмелянхови. Начальный размер годовой арендной платы – 1 995 000 рублей.



Больше информации на сайте торгов и на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ». Организатор - фонд государственного имущества: Петрозаводск, Гоголя, 12, 2 этаж.



Телефон: 8 (814-2) 78-36-75. Ранее сообщалось, что в этом канале углубили дно для туристских яхт.