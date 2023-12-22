Свет вернулся в шесть поселков на юге Карелии

Энергетики восстановили электроснабжение в Лахденпохском районе Карелии.
Энергетики со вчерашнего дня восстанавливали электроснабжение в Лахденпохском районе Карелии.
Поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, электроснабжение в поселках Хийтола и Элисенваара было восстановлено.
На тот момент продолжались работы по подключению электроэнергии в поселках Вялимяки, Ильме и Ринтала.
К 23.00 рабочие восстановили электричество в поселках Ильме, Хауккаваара и Ринтала.
Как сообщили власти Лахденпохского района, в 4.05 свет вернулся и в поселок Вялимяки.
Таким образом, все обесточенные поселки снова зажили обычной жизнью.
Напомним, в Лахденпохском районе работала комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Ранее мы писали о том, что энергетики боролись за свет в Лахденпохском районе Карелии.
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