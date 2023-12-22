Свет вернулся в шесть поселков на юге Карелии

Энергетики восстановили электроснабжение в Лахденпохском районе Карелии.

Энергетики со вчерашнего дня восстанавливали электроснабжение в Лахденпохском районе Карелии.

Поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, электроснабжение в поселках Хийтола и Элисенваара было восстановлено.

На тот момент продолжались работы по подключению электроэнергии в поселках Вялимяки, Ильме и Ринтала.

К 23.00 рабочие восстановили электричество в поселках Ильме, Хауккаваара и Ринтала.

Как сообщили власти Лахденпохского района, в 4.05 свет вернулся и в поселок Вялимяки.

Таким образом, все обесточенные поселки снова зажили обычной жизнью.

Напомним, в Лахденпохском районе работала комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что энергетики боролись за свет в Лахденпохском районе Карелии.