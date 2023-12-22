В Лахденпохском районе работает комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Шесть поселков Лахденпохского района остаются без электричества.

Из-за отсутствия энергоснабжения в Лахденпохском районе местная администрация провела заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.



Как рассказал членам комиссии главный инженер производственного отделения «Западно-Карельские электрические сети» Александр Кирьянов, над устранением аварии работают больше 20 человек.



Так, в поселке Хийтола больше суток работала Куркиёкская бригада. В субботу, 23 декабря, упавшие деревья оборвали провода, что удалось устранить. Часть посёлка была подключена к электросети, также было восстановлено водоснабжение.

В воскресенье, 24 декабря, было обнаружено повреждение на линии: из-за налипания мокрого снега произошёл излом изолятора и схлёст электропроводов. Электричество в поселке Хийтола было восстановлено полностью.

В поселках Ильме и Ринтала работает сводная бригада из Куркиёки и Сортавалы. Линии в Элисенвааре и Велимяки обследуют две бригады из Сортавалы и лахденпохская бригада. Причины отсутствия напряжения пока не нашли.



Для возобновления связи - в Элисенвааре не работал «Мегафон» - планировали запустить генератор.



Об окончательных сроках устранения аварии будет сообщено дополнительно, написали в официальном паблике Лахденпохского района.

Как позже сообщили местные власти, в связи с погодными условиями произошло повторное отключение электроэнергии в поселках Хийтола и Хауккаваара.



Энергетики выясняют причину аварийного отключения.







