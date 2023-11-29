Распутин из Новой Вилги посетил Папуа-Новую Гвинею

Священник Станислав Распутин, настоятель храма в Карелии, посетил с миссионерской поездкой Папуа-Новую Гвинею.

Настоятель храма в Новой Вилге посетил с миссионерской поездкой Папуа-Новую Гвинею, сообщили в паблике «Православие в Карелии».





Клирик Петрозаводской и Карельский епархии, настоятель храма святых царственных мучеников в Новой Вилге священник Станислав Распутин вернулся из миссионерской поездки в Папуа-Новую Гвинею, куда он отправился по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина и митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия в ноябре текущего года.





Это была необычная поездка, так как в Папуа-Новой Гвинее нет ни одного прихода Русской Православной Церкви, но есть много людей, искренне желающих стать православными христианами.



Кроме столицы государства, отец Станислав посетил и отдаленные поселения на севере острова. Во время поездки было много встреч, бесед и общения, отметили в паблике.