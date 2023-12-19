Жители Новой Вилги остались без автобусного сообщения с Петрозаводском

Автобус, курсирующий между Петрозаводском и Новой Вилгой, отменили без предупреждения.

Жители пригорода карельской столицы теперь не смогут попадать на работу в столицу Карелии и обратно. В администрации Нововилговского сельского поселения отмену автобусного сообщения назвали непредвиденной ситуацией.



«На сегодняшний момент возникла непредвиденная ситуация с отменой автобусного сообщения по маршруту Петрозаводск-Новая Вилга. Информация передана в администрацию Прионежского района, министерство транспорта и связи. Данный вопрос рассматривается и будут предприниматься меры по восстановлению автобусного сообщения», - пишут в официальном паблике администрации.