Охлопков пообещал новую амбулаторию в Новой Вилге

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о планах построить в Новой Вилге новую врачебную амбулаторию.

Как отметил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в своем телеграм-канале, в министерстве прошла встреча с исполняющей обязанности главы Нововилговского поселения Натальей Осиповой.



«Обсудили возможность строительства новой врачебной амбулатории в поселке. Существующая амбулатория располагается в приспособленных помещениях, которые уже обветшали», — отметил министр.



По его словам, в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поселке должны постолить современное здание, оснастить его оборудованием и мебелью.



Пока же в помещениях пройдет поддерживающий ремонт, резюмировал Охлопков.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что одно из помещений амбулатории в Соломенном облицуют свинцовыми плитами.