Таксиста из Кеми, обвиняемого в хулиганстве, оправдали в суде

Приговор по делу о хулиганстве в отношении подростка вступил в законную силу.

Оправдательный приговор по делу о хулиганстве вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В конце сентября Кемский городской суд республики рассмотрел уголовное дело в отношении таксиста, которому следствием было предъявлено обвинение в хулиганстве.



По версии следствия, в мае 2023 года местный таксист, находясь в автомобиле, припаркованном на стоянке, в ходе диалога с потерпевшим взял аэрозольное устройство «Пионер» и произвел выстрел в потерпевшего, причинив последнему повреждения лица.



Суд пришел к выводу о том, что таксист применил средство не из хулиганских побуждений, а в попытке пресечь агрессивные действия со стороны подростков, и вынес оправдательный приговор.



Как рассказали в источнике, приговор был обжалован прокурором Кемского района и потерпевшим в апелляционном порядке, однако Верховный Суд Карелии оставил его без изменений, указав на то, что судом был сделан обоснованный вывод об отсутствии в действиях таксиста хулиганства и совершении этих действий в целях самообороны.