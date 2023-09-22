Таксистам запретят стоять во дворах больше получаса

МВД поддержало запрет на долгую стоянку в жилой зоне для таксистов.

Предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете на парковку и стоянку в жилой зоне более 30 минут для такси поддержали в МВД, следует из ответа ведомства, передает «РИА Новости».



«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.



В своем письме в министерство внутренних дел депутат предложил внести изменения в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более 30 минут.





