Телевизионный сигнал пропадет в нескольких поселках Карелии

Минтранс Карелии сообщает, что 15 и 16 июня возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Перерывы трансляции затронут поселки Амбарный, Вирандозеро, Ламбасручей и Шокша. Об этом сообщает республиканский Минтранс со ссылкой на «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

Так, 15 июня с 10.00 до 16.00 произойдут перерывы вещания в Амбарном из-за проведения монтажных работ на объекте, ожидается временное отключение цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2. В этот же день с 11.00 до 17.00 в Вирандозеро — профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2.

Кроме того, 15 июня с 11.00 до 17.00 переревы вещания затронут Ламбасручей и Шокшу.

А 16 июня с 10.00 до 16.00 телевизионный сигнал вновь пропадет в поселке Амбарный.