Тхэквондисты из Карелии примут участие в Олимпийских играх в Японии

Владислав Ларин и Антон Котков в составе сборной России приступили к подготовке к летним Олимпийским играм.

Как сообщили в Минспорта Карелии, 17 января в Кисловодске начались тренировочные сборы, где члены сборной команды России по тхэквондо готовятся к Олимпийским играм в Токио. Для олимпийцев, их дублеров и спарринг-партнеров разработана отдельная программа. В состав сборной России вошли два карельский спортсмена – Владислав Ларин и Антон Котков.

В Минспорта напомнили, что на Олимпиаде в Японии будет разыграно восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях). Россияне по итогам рейтингового отбора завоевали четыре лицензии. На Играх выступят: Михаил Артамонов (до 58 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Татьяна Минина (Кудашова) - в весе до 57 кг. Антон Котков является дублером Максима Храмцова.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии.

Напомним, в прошлом году Владислав Ларин завоевал звание чемпиона России в весовой категории свыше 87 кг.