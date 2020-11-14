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Спортсмен из Петрозаводска стал чемпионом России по тхэквондо

Новости. Спорт
10:29, 15 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Владислав Ларин завоевал звание чемпиона России в весовой категории свыше 87 кг.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, Чемпион Мира 2019 года Владислав Ларин отличился на соревнованиях в Московском центре боевых искусств. Он стал чемпионом России в весовой категории свыше 87 кг.

Ещё одну медаль сборной команде Карелии принесла спортсменка из Петрозаводска Олеся Бардаченко. Она стала бронзовым призёром Чемпионата России в весовой категории свыше 73 кг.

По итогам соревнований, которые проходили в Москве с 10 по 14 ноября,  в копилке нашей республики три медали – золото (Владислав Ларин), серебро (Антон Котков) и бронза (Олеся Бардаченко.

Напомним, новые ограничения, которые ввел глава Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, коснулись и спорта.

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