Спортсмен из Петрозаводска стал чемпионом России по тхэквондо

Владислав Ларин завоевал звание чемпиона России в весовой категории свыше 87 кг.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, Чемпион Мира 2019 года Владислав Ларин отличился на соревнованиях в Московском центре боевых искусств. Он стал чемпионом России в весовой категории свыше 87 кг.

Ещё одну медаль сборной команде Карелии принесла спортсменка из Петрозаводска Олеся Бардаченко. Она стала бронзовым призёром Чемпионата России в весовой категории свыше 73 кг.

По итогам соревнований, которые проходили в Москве с 10 по 14 ноября, в копилке нашей республики три медали – золото (Владислав Ларин), серебро (Антон Котков) и бронза (Олеся Бардаченко.

Напомним, новые ограничения, которые ввел глава Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, коснулись и спорта.