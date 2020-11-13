Спортсменов допустят на соревнования в Карелию только с отрицательным результатом теста на COVID-19

Новые ограничения, которые ввел глава Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, коснулись и спорта.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что еще одно изменения касается спорта.

"В республике по согласованию с Министерством спорта можно проводить всероссийские соревнования, если их участники имеют справки об отрицательном анализе на COVID-19 (ПЦР-тест). Их необходимо получить не ранее, чем за 3 дня до начала состязаний", - отмечается в сообщении главы.

Ранее глава Карелии ввел ограничения для пенсионеров старше 65 лет, разрешив им посещать магазины только по будням с 10.00 до 13.00, а также отправил пожилых жителей республики на самоизоляцию.

Также введен запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России