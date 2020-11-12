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Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Новости. Общество
19:54, 13 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Об этом он сообщил в соцсети. Согласно очередному решению губернатора, пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.

"Одно из новых изменений распоряжения поможет разделить потоки людей разного возраста в общественных местах. Так, с 16 ноября жителям Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы и Костомукши старше 65 лет разрешается посещать места приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу, с 10 до 13 часов. Как и прежде, исключения делается для аптек", - заявил Парфенчиков.

При этом магазинам запрещено в указанное время обслуживать клиентов до 65 лет, подчеркнул глава республики.

"В указанные дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей, кроме представителей старшего поколения. Поэтому остальным жителям рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест в это время", - написал он.

Ранее Парфенчиков уже ограничивал время посещения магазинов пожилыми гражданами. Так, пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге было разрешено ходить за покупками всего три раза в неделю

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Комментарии

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ники
2020-11-13 21:19:03
Судить его надо , судить . Накосячат с бункерным сполна , а отвечать будет каждый , за умерших и нелечимых больных , Я так думаю , Впечатление такое , что в экстремальной обстановке они думать вообще не в состоянии .
Сергей
2020-11-13 21:04:03
Навскидку, магазины цветочные, детские, спорттоваров, канцтоваров, автосалоны. Что им до обеда делать?
drug
2020-11-13 20:41:34
Кто то недавно хвалил губернатора на его странице в вк.
Ну а теперь по поводу его нового решения.
Как много у нас лиц старше 65 которые постоянно - ежедневно ходят по магазинам ?
Ну и самое интересное - сколько одномоментно граждан теперь будет в магазинах с 13.00 до 20.00.
Саныч
2020-11-13 20:39:10
Спасибо, инициативный ты наш.
Забористая чача.
Вепс
2020-11-13 20:12:35
Кто и как будет определять возраст посетителя.?
Ангелина
2020-11-13 20:49:59
Вепс, товарищ, успокойтесь и не ходите в магазин в указанное время.
ники
2020-11-13 21:20:15
Чушь не неси , Татьяна .
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