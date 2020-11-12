Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Об этом он сообщил в соцсети. Согласно очередному решению губернатора, пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.

"Одно из новых изменений распоряжения поможет разделить потоки людей разного возраста в общественных местах. Так, с 16 ноября жителям Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы и Костомукши старше 65 лет разрешается посещать места приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу, с 10 до 13 часов. Как и прежде, исключения делается для аптек", - заявил Парфенчиков.

При этом магазинам запрещено в указанное время обслуживать клиентов до 65 лет, подчеркнул глава республики.

"В указанные дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей, кроме представителей старшего поколения. Поэтому остальным жителям рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест в это время", - написал он.

Ранее Парфенчиков уже ограничивал время посещения магазинов пожилыми гражданами. Так, пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге было разрешено ходить за покупками всего три раза в неделю