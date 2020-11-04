Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Согласно распоряжению руководителя региона Артура Парфенчикова, для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов, объектов общественного питания и оказания услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения.

Остальным жителям Петрозаводска и Кондопоги следует воздержаться в эти дни и в это время от посещения общественных мест. Такая мера необходима, чтобы защитить пожилых людей от COVID-19, именно люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения и тяжелее других переносят заболевание, считает глава Карелии.

При этом в выходные дни – субботу, воскресенье – лицам старше 65 лет разрешается ходить на ярмарки по продаже товаров, которые проводятся на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что ученики с 5 по 8 класс и десятиклассники переводятся с 9 ноября на дистанционное обучение.