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Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Новости. Общество
11:14, 05 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Согласно распоряжению руководителя региона Артура Парфенчикова, для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов, объектов общественного питания и оказания услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения.

Остальным жителям Петрозаводска и Кондопоги следует воздержаться в эти дни и в это время от посещения общественных мест. Такая мера необходима, чтобы защитить пожилых людей от COVID-19, именно люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения и тяжелее других переносят заболевание, считает глава Карелии.

При этом в выходные дни – субботу, воскресенье – лицам старше 65 лет разрешается ходить на ярмарки по продаже товаров, которые проводятся на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что ученики с 5 по 8 класс и десятиклассники переводятся с 9 ноября на дистанционное обучение.

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Комментарии

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АК
2020-11-05 11:40:02
И опять "следует воздержаться" переведут как "запрещено".
Пенсионер
2020-11-05 11:38:44
Дурдом! Сначала разрешили по Турция мотаться и Крыму, а когда оттуда напривозили Ковида ,до 90 % от приезжих ,об этом в СМИ было, теперь снова ограничения, кто голову в песок, кто в бункер, а пенсионеры,которые никуда не ездили, виноваты и снова им без воздуха ещё и штрафы придумают.....
однозначно
2020-11-05 11:36:25
Пенсам должно быть пофиг, ибо либерастня утверждает, что у них все равно денег даже на хлеб нет.
карел
2020-11-05 11:18:29
Решил всё таки извести всех пенсионеров , в вести в стресс . загнать в квартиры и оставить без свежего воздуха и регулярного свежего питания .
АК
2020-11-05 11:38:29
карел, Форточку открыл - вот тебе и свежий воздух. "регулярного свежее питание" - а вы каждый день в магазин ходите?
Гость
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