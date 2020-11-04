Школьников в Карелии переведут на дистанционное обучение с 9 ноября

Глава Карелии распорядился отправить учеников с 5 по 8 классы, а также 10-классников после каникул на дистанционное обучение.

В связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией глава Карелии подписал сегодня новое распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер в республике. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсетях.

Так, 9 по 30 ноября часть школьников в Карелии переводится на дистанционное обучение. Это ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. К коррекционным школам это не относится – они работают в обычном режиме, уточняет глава Карелии.

Ученики младших классов, 9-х и 11-х продолжат учиться очно. Учителя в школах должны находиться в средствах индивидуальной защиты, в том числе при проведении уроков. Также учителям и персоналу необходимо ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских.

Кроме того, до конца ноября приостанавливается очная форма дополнительного образования. В тех случаях, когда образовательную программу реализовать дистанционно невозможно, то при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (нанесение разметки, социальная дистанция, рассадка по одному человеку за партой и т.д.), ее можно провести в штатном режиме. На входе в помещения обязательны санитарные дозаторы, а педагогические работники и персонал должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и очки или лицевые защитные экраны.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявлен у 217 человек в Карелии.