Абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут в Карелии

За сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

Житель поселка Мелиоративный Прионежского района 1957 года рождения и петрозаводчанин 1931 года рождения скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 217 человек. Из этого числа заболевших – 196 человек, из них 42 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и еще один в крайне тяжелом состоянии, сообщают в оперштабе.

Таким образом, по данным на пятое ноября побит абсолютный рекорд по числу зараженных. Прежний пиковый показатель составлял 149 выявленных больных за сутки.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 149 человек, в Медвежьегорском районе – 2 человека (поселки Повенец и Пиндуши), в Костомукше – 6 человек, в Муезерском – 1 человек, в Олонецком районе – 9 человек (Олонец – 6, деревня Кутейжа – 1, деревня Рыпушкалицы – 2), в Питкярантском районе – 5 человек (Питкяранта – 4, поселок Салми – 1), в Калевальском районе – 2 человека (поселок Новое Юшкозеро и деревня Юшкозеро), в Пудожском районе – 8 человек (Пудож – 6, деревня Каршево – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухском районе – 8 человек (Лоухи – 6, поселок Чупа – 2), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 7, поселок Надвоицы – 2, поселок Валдай – 2), в Беломорском районе – 5 человек (Беломорск – 2, поселок Пушной – 2, поселок Сосновец – 1), в Кеми – 7 человек, в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 3, поселок Вялимяки – 1).



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 15, в Пряжинском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 4.