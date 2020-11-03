Сегодня в Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению коронавирусом за сутки – 149 человек

И практически каждый день умирают пациенты, зараженные COVID-19, сегодня в списках – 82-летняя петрозаводчанка, скончавшаяся в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Общее число умерших за время пандемии достигло в Карелии 53 человек.

Всего инфицированных COVID-19 в Карелии на 4 ноября – 7059 человек. Выздоровели за время пандемии – 4664 пациента.

Всего в Карелии на 4 ноября госпитализированы 440 человек, заболевших COVID-19, 427 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, семеро – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 4 ноября увеличилась с 29,8 до 37,1.