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Сегодня в Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению коронавирусом за сутки – 149 человек

Новости. Общество
14:01, 04 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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И практически каждый день умирают пациенты, зараженные COVID-19, сегодня в списках – 82-летняя петрозаводчанка, скончавшаяся в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Общее число умерших за время пандемии достигло в Карелии 53 человек.

Всего инфицированных COVID-19 в Карелии на 4 ноября – 7059 человек. Выздоровели за время пандемии – 4664 пациента.

Всего в Карелии на 4 ноября госпитализированы 440 человек, заболевших COVID-19, 427 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, семеро – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 4 ноября увеличилась с 29,8 до 37,1.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-04 15:24:34
Интересная статистика, при рекордном числе заболевших количество свободных коек увеличилось. Это как? Умирайте дома?
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