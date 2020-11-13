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Карелия ввела запрет на торговлю предпринимателей из других стран и регионов России

Новости. Общество
10:30, 14 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии ввел еще одно новое ограничение из-за распространения коронавируса: оно касается торговли.

Из-за роста числа заболевших корнавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, которые касаются торговли.

"Дополнительно мы вводим запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России", - сообщил глава Карелии и подчеркнул, что то, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от каждого из нас.

"Никакие ограничительные меры не будут эффективными без нашего с вами сознательного отношения", - отметил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии ввел ограничения для пенсионеров старше 65 лет, разрешив им посещать магазины только по будням с 10.00 до 13.00, а также отправил пожилых жителей республики на самоизоляцию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-14 11:41:16
Денег наличных нет. Хожу в сетевые магазины. Там нормально. Бабы и молодые парни работают как на промышленном предприятии, без дела не сидят. :)
Саныч
2020-11-14 11:24:27
Водителей сетевых магазинов тоже под запрет? Будем олонецкую брюкву кушать? Давайте еще танцы вприсядку тоже запретим. Гуляй, рванина!
Раиса
2020-11-14 11:12:54
Поздновато,когда всё запущено и нет даже возможности сделать тест, результат которого , ещё 7-14 дней ждать надо, указами тест не сделать!
однозначно
2020-11-14 11:03:43
Пофиг. У загорелых и раньше не покупал. В сетевых всё есть.
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