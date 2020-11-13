Карелия ввела запрет на торговлю предпринимателей из других стран и регионов России

Глава Карелии ввел еще одно новое ограничение из-за распространения коронавируса: оно касается торговли.

Из-за роста числа заболевших корнавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения, которые касаются торговли.

"Дополнительно мы вводим запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России", - сообщил глава Карелии и подчеркнул, что то, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от каждого из нас.

"Никакие ограничительные меры не будут эффективными без нашего с вами сознательного отношения", - отметил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии ввел ограничения для пенсионеров старше 65 лет, разрешив им посещать магазины только по будням с 10.00 до 13.00, а также отправил пожилых жителей республики на самоизоляцию.