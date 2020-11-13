Парфенчиков отправил пожилых жителей Карелии на самоизоляцию

Глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 по 27 ноября для жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции.

На самоизоляцию с 16 по 27 ноября отправлены жители старше 65 лет, проживающие в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше.

На период самоизоляции, по словам Артура Парфенчикова, пожилые люди могут оформить больничный.

"Покидать свои дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле", - уточнил глава Карелии.

Всем остальным разрешается ходить на работу. Но работодателям предписано перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим.

"Очный формат возможен при наличии у этого сотрудника изолированного рабочего места или при отсутствии контактов с другими работниками. В медицинских и образовательных учреждениях таким сотрудникам необходимо обеспечить оптимальный график", - пояснил Парфенчиков.

Также, по словам губернатора, работодатели должны предоставить сотрудникам старше 65 лет возможность для выхода в магазины и другие места с учетом нового времени их посещения.

Также представителям старшего поколения запрещается посещать фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие закрытые спортивные учреждения. Под запретом и заведения общепита, за исключением столовых предприятий, на которых они работают.

Работа кружков и клубов, в которых занимаются жители старше 65 лет, должна быть организована с применением дистанционного формата.

Ранее глава Карелии сообщил, что пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.