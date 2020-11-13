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Парфенчиков отправил пожилых жителей Карелии на самоизоляцию

Новости. Общество
08:58, 14 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 по 27 ноября для жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции.

На самоизоляцию с 16 по 27 ноября отправлены жители старше 65 лет, проживающие в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше.

На период самоизоляции, по словам Артура Парфенчикова, пожилые люди могут оформить больничный.

"Покидать свои дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле", - уточнил глава Карелии.

Всем остальным разрешается ходить на работу. Но работодателям предписано перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим.

"Очный формат возможен при наличии у этого сотрудника изолированного рабочего места или при отсутствии контактов с другими работниками. В медицинских и образовательных учреждениях таким сотрудникам необходимо обеспечить оптимальный график", - пояснил Парфенчиков.

Также, по словам губернатора, работодатели должны предоставить сотрудникам старше 65 лет возможность для выхода в магазины и другие места с учетом нового времени их посещения.

Также представителям старшего поколения запрещается посещать фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие закрытые спортивные учреждения. Под запретом и заведения общепита, за исключением столовых предприятий, на которых они работают.

Работа кружков и клубов, в которых занимаются жители старше 65 лет, должна быть организована с применением дистанционного формата.

Ранее глава Карелии сообщил, что пожилые граждане в карельских городах смогут посещать торговые точки с 10 до 13 часов и только по будням.

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Комментарии

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Zim
2020-11-14 09:48:40
Может теперь губернатору стоит обратить внимание на то, что из-за того что медицина практически уже не имеет возможности как-то помогать многим заболевшим, то эти больные попросту не обращается к врачам чтобы избежать ограничений и занимаются самолечением, забив при этом на режим самоизоляции?
Njkdez
2020-11-14 09:38:35
Не жизнь, и не богатство, и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и власти.
Пусть смотрит он не на ошибки других, на сделанное и несделанное другими, но на сделанное и несделанное им самим.
Легко увидеть грехи других, свои же, напротив, увидеть трудно. Ибо чужие грехи рассеивают, как шелуху; свои же, напротив, скрывают, как искусный шулер несчастливую кость.
Пусть он спешит совершить благое; от зла пусть он удерживает свой ум. Ибо ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие в зле.

Человек должен избегать крайностей, тогда он и будет идти по верному пути.

Что толку в том, что человек пытается показать нам свою величественную внешность, когда внутри у него пустота?

Отвечайте всегда только добром, только так можно сделать этот мир лучше. Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отвечаете злом на зло, то злу не будет конца.
Zim
2020-11-14 09:24:36
Кто и как будет определять что делает пожилой человек, в магазин идет или просто гуляет где хочет? А если забил на губернатора и просто гуляет, то какие последствия?
VladPTZ
2020-11-14 09:41:54
Zim, так как весной поймает полиция, проверит документики с пропиской и вкатит до 30т штрафу.
агрекалчнутый
2020-11-14 09:34:28
Zim, хватит визжать, клоун. Читай бродского
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