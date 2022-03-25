Торговый павильон в Карелии дважды стал объектом внимания рецидивиста

В Суоярви полицейские расследуют две кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от работников рынка. В одной из торговых точек обнаружилась пропажа двух курток, которые были вывешены при входе в павильон. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность причастного к кражам.

Ранее судимый 39-летний местный житель признался в содеянном. Он рассказал, что сначала украл одну куртку, а на следующий день пришел за второй. Одежду он продал по выгодной для покупателей цене.

В настоящее время полицейские изъяли куртки. По фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела.