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Торговый павильон в Карелии дважды стал объектом внимания рецидивиста

Новости. Криминал
10:39, 25 Марта 2022
фото: © reporter63.ru

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В Суоярви полицейские расследуют две кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от работников рынка. В одной из торговых точек обнаружилась пропажа двух курток, которые были вывешены при входе в павильон. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность причастного к кражам.

Ранее судимый 39-летний местный житель признался в содеянном. Он рассказал, что сначала украл одну куртку, а на следующий день пришел за второй. Одежду он продал по выгодной для покупателей цене.

В настоящее время полицейские изъяли куртки. По фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела.

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