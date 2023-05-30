Три чиновника найдут замену отправленному в отставку главе Лахденпохского района Карелии

Глава Карелии доверил отбор кандидатур на пост главы Лахденпохского района, который покинул Олег Болгов, трем высокопоставленным чиновникам.

Руководитель республики Артур Парфенчиков утвердил членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Лахденпохского района. В их число вошли вице-премьер Дмитрий Родионов, министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская и заместитель министра национальной и региональной политики Григорий Фандеев.

Кто еще будет отбирать кандидатуры на освобожденное по решению суда место Олега Болгова, читайте в материале «МК в Карелии».