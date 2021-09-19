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За какую партию вы проголосовали на выборах в Заксобрание Карелии? (ОПРОС)

Новости. Политика
10:37, 21 Сентября 2021
фото: © ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

Большинство избирателей, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу, отдали предпочтение партии власти – 28,96%. Второе место у КПРФ - 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%.

На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%. «Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Такие данные приводит ЦИК республики по результатам обработки 100% бюллетеней в регионе.

Скажите, а вы за какую партию голосовали на выборах в Заксобрание Карелии? 

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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Вредный старик
2021-09-21 10:42:24
Странно, что люди ещё голосуют за ЛДПР....
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