Троллейбусы Петрозаводска пойдут по новому расписанию в праздники

В праздничные дни троллейбусы будут работать по воскресному графику.

С 6 по 8 марта в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни. Об этом сообщают в мэрии Петрозаводска со ссылкой на предприятие «Городской транспорт».

Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.

Первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8:35. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:49 с Заводской улицы и 22:00 с улицы Корабелов.

Первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8:30 с Лыжной улицы, в 8:35 от остановки «ДСК». Последние машины проследуют с конечных станций в 21:55.