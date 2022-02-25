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Центробанк повысил ключевую ставку до исторического максимума

Новости. Экономика
16:19, 28 Февраля 2022
фото: © Банк России; © Stanley Kalvan / Shutterstock

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Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.

Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, говорится в сообщении ЦБ, которое цитирует ТАСС.

Это исторический максимум ключевой ставки. До этого рекордным значением считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — подчеркивается в сообщении.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, добавили в ЦБ.

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