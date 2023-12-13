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Центробанк в пятый раз повысил ключевую ставку — до 16%

Новости. Экономика
13:58, 15 Декабря 2023
фото: © blog.domclick.ru

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В пятницу, 15 числа, совет директоров Центробанка в пятый раз подряд повысил ключевую ставку.

Как пишет «Коммерсантъ», регулятор объяснил свое решение высоким инфляционным давлением. За октябрь–ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год.

Рост инфляции Банк России объясняет быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация, отмечает федеральное издание, предполагают «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Как отмечает регулятор, дальнейшие решения о ключевой ставке будут принимать с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции», развития экономики, а также внутренних и внешних рисков. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля 2024 года.

«Коммерсантъ» напомнил, что цикл повышения ставки ЦБ начал 25 июля. Тогда ее увеличили с 7,5% до 8,5%. До того Банк РФ сохранял ставку неизменной с 19 сентября 2022 года. Ее изменение было связано с начавшимся в стране ростом инфляции.

В октябре ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год с 6% до 7–7,5%. По итогам октября годовая инфляция ускорилась до 6,69%, а в ноябре составила 7,5%. В декабре она замедлилась до 7,04%.

14 декабря, во время «Итогов года» президент Владимир Путин говорил, что по итогам года показатель может составить 7,5%, «может быть, чуть больше, к 8 процентам».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре допустила, что начать снижать ставку регулятор может в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели 4%.

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