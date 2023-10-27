Правительство может свернуть льготную ипотеку

Минфин РФ и Центробанк пришли к одному мнению по программе.

Минфин РФ может завершить программу льготной ипотеки в середине 2024 года.

«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — считает замминистра Алексей Моисеев.

Кстати недавно Центробанк предлагал правительству хотя бы поднять минимальный первоначальный взнос. Ситуация со ставками по ипотечным кредитам также влияет на вторичный рынок недвижимость. Актуальные цены на «вторичку», знает проект «Жизнь и кошелек».