Цены на бензин в Карелии стабилизируются в ближайшее время, считает Родионов

Рост цен на бензин в Карелии не будет превышать уровня инфляции.

Такое мнение высказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«Мы обращаем внимание, что рост цен на бензин сегодня не такой высокий как на продовольственные группы. Я думаю, что в ближайшее время он тоже стабилизируется и если будет расти, то очень небольшими темпами в связи с соответствующими инфляционными процессами», — сказал вице-премьер.