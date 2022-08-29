ЦИК Карелии рассказал, сколько человек уже приняли участие в выборах главы республики

По данным Центральной избирательной комиссии республики, на 15.00 на выборах главы Карелии проголосовали более 117 тысяч человек.

На 15.00 на выборах главы Карелии проголосовали 117 634 человек. Явка составила 23,29%.

ЦИК напоминает, что сегодня, 11 сентября, продолжилось голосование за кандидатов на пост главы Карелии. Участки открылись в 8 утра, а закроются в 20.00. За два предыдущих дня выбор сделали 16,83% избирателей (84 974 человек).

На должность главы Карелии претендуют пять кандидатов: Анатолий Дударин («Демократическая партия России»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — за правду») и Евгений Ульянов (КПРФ).