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Общественные штабы уже приступили к подготовке наблюдателей

Новости. Политика
16:05, 22 Декабря 2023
фото: © Игорь Новиков / Правительство Приморского края

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Сегодня, 22 декабря прошло Всероссийское онлайн-совещание с общественными штабами по наблюдению за выборами Президента РФ.

Главной целью участников стал поиск решений для того, чтобы обеспечить честность и открытость избирательного процесса. К предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тысяч общественных наблюдателей и представителей политических партий.

К участию в избирательной кампании будет активно привлекаться молодежь. Для обучения наблюдателей на площадках вузов, а в самой учебной программе предусмотрены различные интерактивные форматы, способствующее повышению интереса молодежи и вовлечению их в процесс наблюдения за выборами, повышению их правовой грамотности.

Главная задача новых подходов – научить наблюдателей не только фиксировать происходящее на избирательных участках. Нужно настроить их на активное участие в этом процессе. Отработать способы и меры предотвращения возможных провокаций и нарушений, научить общественных наблюдателей оперативно предупреждать возникновение возможных проблем или инцидентов.

По инициативе Общественной палаты России и экспертного сообщества Ассоциации НОМ в текущем избирательном цикле будет контролироваться готовность участковых избирательных комиссий к проведению голосования. Методические рекомендации для оценки состояния и готовности к выборам помещений участковых избирательных комиссий уже разработаны.

— Методы наблюдения за ходом избирательной кампании в Карелии хорошо отработаны, — рассказывает член Общественной палаты республики Валерий Таборов, — уже открыт штаб общественного наблюдения, который находится в помещении общественной палаты. Кроме подготовки наблюдателей, мы будем следить за доступностью УИКов, их материально-технической оснащённостью и оформлением помещений для голосования в соответствии с требованиями законодательства. Вплоть до дней голосования в штабе будут проходить открытые дискуссии и обсуждения, посвященные предстоящим выборам.

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