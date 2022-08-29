У гостей Карелии остался последний день, чтобы подать заявление для голосования на выборах

Избиратели с временной регистрацией в Карелии смогут проголосовать на выборах.

Изменения, внесенные в избирательное законодательство, расширяют права избирателей, место жительства которых по отметке в паспорте находится за пределами Карелии, или тех, кто не имеет места жительства в пределах Российской Федерации. Об этом сообщает паблик «Выборы в Карелии».

В случае если такой избиратель зарегистрирован по месту временного пребывания на территории Карелии не позднее 11 июня этого года, он сможет проголосовать на выборах 9, 10 или 11 сентября, заранее подав соответствующее заявление не позднее 5 сентября в ТИК, УИК, МФЦ или через портал «Госуслуги» (на выборах муниципального уровня — заявление можно подать только в УИК).

9, 10 и 11 сентября в Карелии пройдут выборы главы региона, а также муниципальные выборы в 10 районах республики и Суоярвском муниципальном округе.