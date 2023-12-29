У жителя Казахстана под кожей обнаружили червя-паразита

Характерный признак дирофиляриоза — ощущение ползания и шевеления под кожей.
У жителя Уральска обнаружили червя под кожей. Это первый в регионе случай дирофиляриоза. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале со ссылкой на канал «Мурашко по коже».
Как говорят в источнике, передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых.
Характерный признак дирофиляриоза — ощущение ползания и шевеления живого паразита под кожей, опухоли или уплотнения.
Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.
Напомним, ранее жительница Петрозаводска обнаружила червей в магазинных конфетах на развес.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание