У жителя Казахстана под кожей обнаружили червя-паразита

Характерный признак дирофиляриоза — ощущение ползания и шевеления под кожей.

У жителя Уральска обнаружили червя под кожей. Это первый в регионе случай дирофиляриоза. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале со ссылкой на канал «Мурашко по коже».



Как говорят в источнике, передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых.



Характерный признак дирофиляриоза — ощущение ползания и шевеления живого паразита под кожей, опухоли или уплотнения.



Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.

Напомним, ранее жительница Петрозаводска обнаружила червей в магазинных конфетах на развес.